Cronologia: A construção e queda de um gigante que chegou a ter perto de 8.000 pessoas

A Soares da Costa, que chegou a liderar o setor da construção em Portugal, foi palco de intrigas familiares e golpes palacianos, passou pelas mãos de Manuel Fino e do angolano António Mosquito, para aterrar num PER aprovado no ano do centenário.