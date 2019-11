Custos da construção de nova habitação aumentaram 2,4% em setembro

O índice dos custos de construção aumentaram 2,4% em setembro, em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo o INE.

Os custos da construção de habitação nova aumentaram 2,4% em setembro, em termos homólogos, mais 0,4 pontos percentuais face ao mês anterior, segundo adiantou o Instituto Nacional de Estatística (INE).









Numa base de comparação mensal, a taxa de variação do índice geral foi nula em setembro. O custo dos materiais registou uma variação de 0,2% e o custo da mão de obra de -0,3%. Desde pelo menos setembro de 2015, data a partir da qual o INE divulgou os dados, o índice geral subiu sempre, em termos homólogos, tendo registado o seu máximo em julho deste ano nos 108,61 pontos.

No mesmo mês, os preços dos materiais e o custo da mão de obra subiram 0,9% e 4,7%, respetivamente, em comparação com o período igual do ano passado.