Custos de construção de casa voltam a aumentar em dezembro

Construir uma casa está mais caro do que há um ano, com os custos associados à mão-de-obra e aos materiais a subirem.

O índice de custos de construção de casa aumentou 2,7% em dezembro, quando comparado com o mesmo período do ano anterior, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira, 7 de fevereiro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).