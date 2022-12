Custos de construção desaceleram em outubro

Os custos de construção de habitação nova abrandaram em outubro, com o Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN) a apresentar um crescimento homólogo de 12,5%, menos 0,8 pontos percentuais do que os 13,3% observados em setembro, informou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).Entre as componentes do índice, a desaceleração foi mais pronunciada nos materiais, cujos custos subiram 17,2% em outubro, quando no mês anterior tinham crescido 18,5%. Já nos custos com mão-de-obra, a subida de 5,9% fica apenas 0,2 pontos percentuais abaixo do verificado em setembro.Já na variação em cadeia, o ICCHN avançou 0,1% em outubro, um valor muito abaixo dos 0,7% registados em setembro. No que respeita aos custos com materiais observa-se mesmo uma quebra em cadeia, no valor de 0,2%, quando em setembro tinham subido 1,5%. Já nos custos com mão-de-obra, a subida em cadeia de 0,6% contrasta com o recuo de 0,5% registado no mês precedente.