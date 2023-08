Custos de construção na habitação sobem 2,9% em junho

Os custos da construção de habitação nova subiram em junho. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o índice registou uma variação homóloga de 2,9%, mais 0,1 pontos percentuais (p.p) do que o valor observado em maio.



"Os preços dos materiais apresentaram uma variação de -0,6% (-0,7% no mês anterior), e o custo da mão de obra aumentou 7,9%, mais 0,1 p.p. que em maio", informa o instituto, detalhando que a mão de obra contribuiu com 3,2 p.p para a taxa e os materiais com -0,3 p.p.



O custo com a mão de obra voltou assim a subir ligeiramente depois de cinco meses a abrandar.



O aço para betão e perfilados pesados e ligeiros e a chapa de aço macio e galvanizada foram os materiais "que mais influenciaram negativamente" a variação agregada do preço, com decréscimo de cerca de 30% face a junho do ano anterior. "Em sentido oposto, destacaram-se o cimento, com um crescimento homólogo superior a 20%, e as madeiras e derivados de madeira e o betão pronto, com variações superiores a 15%", adianta o INE.



Já a variação em cadeia foi de 0,1% em junho, impulsionada pela subida do custo de mão de obra (0,8%).