Custos de construção de habitação nova voltam a desacelerar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O índice de custos de construção de habitação nova voltou a desacelerar, pelo segundo mês consecutivo, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em março, o índice que mede a evolução dos preços na construção de alojamento seguia a subir 6,3% face a um ano antes. A subida de custos perdeu velocidade face ao aumento homólogo de 9,4% registado em fevereiro e de 11,2% em janeiro, de acordo com os dados provisórios publicados.

É nos preços dos materiais que se observa o maior abrandamento, com a subida homóloga do índice de custos a recuar de 9,7% para 4,6% entre fevereiro e março.

Leia Também FMI: Preços reais das casas em Portugal duplicaram desde 2015

Já os custos da mão de obra abrandaram mais ligeiramente, de 9% para 8,5%.

Em termos mensais, os preços de materiais ter-se-ão mantido inalterados, com o custo com mão de obra a registar uma variação de apenas 0,2%. A taxa de variação mensal do índice de custos de habitação nova foi de 0,1%.