LIV Student Porto abre com 470 camas no Polo Universitário

A LIV Student Porto – Polo Universitário abriu portas esta quarta-feira, após a inauguração oficial em que participaram representantes do Bankinter, a Plenium Partners e o grupo Valeo, participantes do fundo espanhol de capital de risco VStudent.





A nova residência está situada em plena zona universitária, junto à estação de metro com o mesmo nome e perto de várias faculdades da Universidade do Porto, de acordo com um comunicado enviado às redações.



Conta com 470 camas, em 423 quartos divididos por 16 pisos e quatro tipos de alojamento – estúdio individual ou duplo e quarto individual ou duplo em apartamento partilhado, todos com casa de banho privativa. Também dispõe de quartos e instalações adaptadas a pessoas com mobilidade reduzida.

A LIV Student é gerida pelo ramo de gestão Valeo Management do Valeo Groupe e é a marca dedicada ao alojamento de estudantes na Europa.



Atualmente, está presente na Irlanda, Inglaterra, Espanha e Portugal, mas "a sua expansão no continente europeu é esperada nos próximos anos", é referido no comunicado, que dá nota que a residência LIV Student Polo Universitário marca a entrada do grupo Valeo em Portugal.



O VStudent é um fundo espanhol de capital de risco, promovido pelos Bankinter, Valeo Groupe e Plenium Partners, os seus principais co-investidores, em conjunto com clientes investidores do Bankinter. Atualmente, conta com cinco projetos em desenvolvimento, de mais de 2.800 camas, em cidades como Sevilha, Barcelona e Granada, além do Porto.