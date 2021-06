Leia Também Politécnicos chamam 300 empresas para cursos a norte de Lisboa

A BigCity, empresa especializada no desenvolvimento, investimento e gestão de propriedades especializada em residências para estudantes e co-living, e a Reditum Capital anunciaram a criação de uma nova residência universitária no Porto, num investimento que se cifra em 30 milhões de euros.Com o nome BigCity Asprela, esta residência ficará localizada nas imediações do campus de Asprela, no Polo Universitário do Porto, que engloba um total de 35 mil estudantes. De acordo com o site especializado Property Funds World, esta residência marca a estreia das empresas no mercado português, descrito como "altamente fragmentado" e com uma procura que ultrapassa a oferta disponível na área da habitação para estudantes.Destinada principalmente a estudantes estrangeiros, a residência tem conclusão prevista para julho de 2022, ainda antes do arranque do ano letivo de 2022/2023. Inserida num prédio de 12 andares, disponibilizará 241 camas para estudantes. O projeto foi concebido pela OODA e está a ser construído pela Teixeira Duarte, contando este edifício com 10.850 metros quadrados.Esta residência disponibilizará 209 estúdios, 22 camas individuais e 10 quartos "premium", que contarão com casas de banho próprias, "kitchenette", guarda-roupas, ar condicionado individual e varanda privativa.A operação vai ficar a cargo da britânica CRM Students, que disponibilizará serviços de receção e "concierge". Além dos quartos, a residência terá vários espaços comuns, como áreas de TV e "gaming", de refeição, terraço, ginásio ou áreas de estudo."Esta transação permita aos nossos investidores ter acesso a uma fantástica adição à oferta de residências para estudantes no Porto. O BigCity Asprela é uma oportunidade atraente, já que existe um desalinho significativo na oferta no Porto, em particular devido ao crescimento dos estudantes internacionais", diz Mark Stephen, fundador e managing diretor da Reditum Capital."Comparado com o mercado maduro da acomodação para estudantes no Reino Unido, a habitação para estudantes em Portugal apresenta aos investidores uma oportunidade de entrada numa fase inicial, alimentada por estes factores de procura forte. Há um apetite substancial por investimento institucional para este tipo de ativos de alta qualidade e procuramos trazer o BigCity Asprela para o mercado nos próximos doze meses", acrescenta o mesmo responsável.Já Charlie Alcock, CEO da BigCity, destaca que é este tipo de projeto que a empresa quer continuar a oferecer aos investidores: "bem localizado, interessante, com edifícios sustentáveis e construídos para estudantes e setor de 'co-living'".A empresa detalha ainda que esta residência "é a primeira de várias localizações" que os parceiros identificaram como uma possibilidade de crescimento na Península Ibérica na área da habitação para estudantes.