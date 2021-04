Lucro da Teixeira Duarte cai para 3,6 milhões em 2020

O volume de negócios da Teixeira Duarte recuou mais de 30% no ano passado, com os mercados externos a registarem maiores quebras do que a atividade em Portugal.



Maria João Babo mbabo@negocios.pt 11:30







Assine já 1€/1 mês



... A Teixeira Duarte registou no ano passado um resultado líquido de cerca de 3,6 milhões de euros, 75,3% abaixo dos 14,4 milhões de lucros apurados do ano anterior.



De acordo com o relatório e contas divulgado esta sexta-feira, que será votado na assembleia geral de 24 de maio, o grupo obteve em 2020 rendimentos operacionais de 722,6 milhões de euros, menos 30,7% face a 2019.



Um decréscimo que justifica com "a retração da economia afetada pela situação de pandemia", nomeadamente em Angola e Brasil.



Em Portugal o grupo registou um decréscimo de 15,2% e os mercados externos diminuíram, na sua globalidade, 37,2% face ao período homólogo, passando assim o mercado doméstico a representar 36,4% do total dos rendimentos operacionais em 2020.



Já o volume de negócios atingiu 608 milhões, diminuindo 30,7% face a 2019, com Portugal e os mercados externos a registarem reduções, de 20,4% e 34,5%, respetivamente.



Os mercados externos que mais contribuíram para esta última variação foram o angolano com 41% e o brasileiro com 27,6%, aponta o grupo, adiantando que os mercados internacionais, que em 2019 representavam 73,1% do volume de negócios, viram o seu peso diminuir para 69,1% em 2020.

Os gastos operacionais recuaram por seu lado 27% para 622,1 milhões de euros, tendo o EBITDA caído 47,1% para cerca de 100,5 milhões de euros.

O grupo justifica a evolução deste indicador com a variação das diferenças de câmbio operacionais, a alienação de 50% da participada TDE – Empreendimentos Imobiliários e a redução da atividade na generalidade dos mercados onde opera devido à pandemia e a desvalorizações cambiais.

A dívida financeira líquida fixou-se no montante de 693,5 milhões de euros no final de 2020, o que se traduz numa redução de 24,5 milhões face ao ano anterior. O rácio dívida financeira líquida / EBITDA fixou-se em 6,9x.

No final de 2020, a Teixeira Duarte tinha uma carteira de encomendas no negócio da construção de 1.348 milhões de euros. Saber mais teixeira duarte construção

Lucro da Teixeira Duarte cai para 3,6 milhões em 2020









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.