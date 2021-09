Acionistas da Teixeira Duarte elegem novo presidente a 8 de outubro

Leia Também Teixeira Duarte agrava prejuízos para 19,9 milhões

Os acionistas da Teixeira Duarte irão eleger, em assembleia geral extraordinária no próximo dia 8 de outubro, mais dois membros do Conselho de Administração e um novo presidente, depois da renúncia de Pedro Teixeira Duarte.Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo adiantou que a reunião magna tem dois pontos em agenda, incluindo a eleição de Isabel Teixeira Duarte e Miguel Teixeira Duarte para a gestão do grupo.Além disso, de acordo com a proposta também publicada na CMVM, os detentores de títulos irão deliberar sobre a escolha do administrador em exercício de funções Manuel Maria Calainho de Azevedo Teixeira Duarte para a presidência da empresa.Assim, segundo a nota, no primeiro ponto, os acionistas irão deliberar, "na sequência da renúncia do Presidente do Conselho de Administração", sobre a recomposição deste órgão, "procedendo à eleição de mais dois membros para exercerem funções com os demais até ao final do mandato em curso (2019-2022) e à designação de qual dos membros deste Conselho desempenhará o cargo de Presidente até ao final deste mandato".Além disso, a assembleia-geral irá deliberar, "na sequência da renúncia de um dos membros da Comissão de Remunerações, sobre a eleição de mais um membro deste órgão, para desempenhar funções com os demais" até ao fim do mandato.No dia 1 de junho, a Teixeira Duarte anunciou que Pedro Teixeira Duarte tinha renunciado ao cargo de presidente do Conselho de Administração do grupo, de acordo com um comunicado publicado na CMVM."A Teixeira Duarte, S.A. informa, para os devidos efeitos e nos termos dos normativos aplicáveis, que por carta de 31 de maio de 2021, o Senhor Dr. Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte renunciou ao cargo de Presidente do Conselho de Administração que vinha exercendo no âmbito de mandato em curso (2019-2022)", lê-se na mesma nota.De acordo com o comunicado, "esta decisão pessoal foi tomada depois de mais de 40 anos de trabalho contribuindo para uma empresa melhor, um grupo familiar melhor, um mundo melhor", recordando o grupo que Pedro Teixeira Duarte "havia já renunciado ao mesmo cargo na Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A. na data em que havia completado 65 anos de idade, concretizando uma prática comum no próprio grupo Teixeira Duarte"."Assim e conforme expresso pelo próprio, esta decisão foi tomada seguindo critérios tradicionais dentro da empresa e entendida como apropriada para a concretização da natural renovação das equipas e dos órgãos sociais, que também sustentam a evolução do grupo", adiantou a empresa.