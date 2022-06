Martifer cobre metade do estádio do Real Madrid

A cobertura de metade dos estádios do Euro 2004, em Portugal, de quatro dos 12 do Mundial de 2014 no Brasil, ou o que está em curso em Abidjan, na Costa do Marfim, entre muitos outros, é “made in” Martifer, que ganhou 50% do tecto do renovado Estádio Santiago Bernabéu.

