Mota-Engil abre 224 vagas para estágios em 9 países

A Mota-Engil lançou a nona edição do StartME, o programa corporativo de estágios do grupo, que tem este ano a sua maior edição de sempre, com um total de 224 vagas em nove países (Angola, Brasil, Colômbia, México, Nigéria, Portugal, Peru, Moçambique, Mali).





Em comunicado, o grupo refere que o seu programa de "trainees" acolheu até hoje mais de 500 jovens e com uma taxa de incorporação, após a conclusão do estágio, superior a 90%. Este ano as candidaturas decorrerão até final de julho.





Segundo explica, o programa StartME está dividido em três fases e inicia-se com a fase @Campus, que tem como objetivo identificar e atrair os futuros "trainees" através de um processo de seleção. Em seguida, decorre nas instalações do grupo a fase @Mota-Engil, que pretende promover o alinhamento com a cultura e os valores do grupo, concluindo-se com a fase @Business Units que decorre ao longo dos 12 meses de estágio.





"A atração e retenção de jovens de elevado potencial, com espírito de liderança e ambição para abraçar novos desafios, são fatores determinantes para preparar o futuro do grupo", afirma a Mota-Engil em comunicado, que acrescenta que para esta edição "está a identificar jovens que frequentem universidades de referência a nível nacional e internacional nas áreas de engenharia - civil, mecânica, eletrotécnica, de minas, geológica, eletrónica e de sistemas -, arquitetura, procurement e logística, mas também na áreas da qualidade, segurança e/ou ambiente, direito, economia, gestão e contabilidade, IT, recursos humanos e comunicação.



Para as 224 vagas está previsto que 97 sejam recrutadas a partir de Portugal (21 das quais para mobilização) e 127 recrutadas localmente.