Mota-Engil ganha contrato de 580 milhões de euros no México

A Mota-Engil conseguiu um contrato de 12,4 mil milhões de pesos (580 milhões de euros) de construção, operação e manutenção de estradas em Nayarit no México, segundo o comunicado enviado pela construtora à Comissão do Mercados dos Valores Mobiliários (CMVM).

O projeto compreende 26 km de construção de greenfield, 18 km de obras a concluir e 11km de reabilitação inicial. O período de construção previsto é de dois anos e a manutenção e funcionamento de oito anos com um total de dez anos.

A empresa especifica que o projeto não será afetado pelo acelerar da inflação, protegendo-se assim contra o galopar dos preços das matérias-primas que tem assolado o setor da construção. "O projeto não tem qualquer risco de tráfego e tem cobertura contra a inflação, uma vez que os pagamentos de disponibilidade são atualizados pela taxa de inflação real", refere o documento.

"Esta adjudicação confirma a capacidade da Mota-Engil como player de referência na construção e operação de infraestruturas no México e reforça o portfolio de concessões do grupo e a sua carteira de encomendas no continente americano", sublinha a empresa na nota enviada.

Durante a sessão desta terça-feira, as ações da empresa desvalorizam 0,16% para 1,25 euros. Desde o início do ano, a empresa já perdeu 2,04% em bolsa.