Mota-Engil aposta no ambiente, concessões e mineração para crescer

O plano estratégico para 2026 prevê que as áreas fora do negócio da construção pesem 55% no EBITDA e 65% no resultado líquido do grupo. Na construção, o foco será em oito mercados “core”.

Mota-Engil aposta no ambiente, concessões e mineração para crescer









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Mota-Engil aposta no ambiente, concessões e mineração para crescer O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar