Mota-Engil e Teixeira Duarte aliam-se para enfrentar espanhóis

As duas maiores construtoras portuguesas, que habitualmente disputam as grandes obras no país, associaram-se em consórcio para concorrerem ao concurso de 105 milhões de euros para o quarto e último contrato ferroviário do corredor internacional sul, entre Évora e a fronteira. Esta é a primeira vez em muitos anos que Mota-Engil e Teixeira Duarte se aliam, agora numa tentativa de travarem as vitórias que as construtoras espanholas vêm

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...