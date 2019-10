Mota-Engil ganha contrato de 122 milhões no Brasil

A Mota-Engil fechou um contrato na área de ambiente e serviços no valor de 122 milhões de euros. O contrato foi celebrado no Brasil.

A Consita, subsidiária da Mota-Engil no Brasil que atua na área de Ambiente e Serviços, celebrou um contrato para a recolha de resíduos em Brasília, de acordo com um comunicado enviado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).