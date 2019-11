na decisão de entregar o tratamento de biorresíduos à Mota-Engil. Uma revogação por parte do ministro do Ambiente, Matos Fernandes, que acontece após um parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR), avança o Público.

De acordo com o jornal, o conselho consultivo da PGR, dando razão ao regulador, considerou que essa iniciativa, que chegou a ser publicada em despacho do secretário do Estado do Ambiente, em agosto, ia muito além do contrato de concessão assinado em 2014 entre o Estado e o grupo participado pela Mota-Engil.