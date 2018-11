Mota-Engil quase duplica empréstimo obrigacionista em curso para 110 milhões

A Mota-Engil aumentou o o valor global do empréstimo obrigacionista a quatro anos lançado em 12 de Novembro de 65 milhões de euros para 110 milhões de euros, anunciou a empresa em comunicado enviado na noite desta sexta-feira, 16 de Novembro, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A emissão de "Obrigações Taxa Fixa Mota Engil 2018/2022" será feita através de Oferta Pública de Subscrição e de Ofertas Públicas de Troca de "Obrigações Mota Engil 2014/2019" e de "Obrigações Taxa Fixa Mota Engil Julho 2015/Fevereiro 2020" por "Obrigações Taxa Fixa Mota Engil 2018/2022".

O período das ofertas já está a decorrer desde 12 de Novembro e prolonga-se até 23 de novembro.

Em 6 de Novembro, num comunicado, a Mota-Engil tinha referido que a operação, dirigida ao público em geral, "integra o reforço da estratégia de diversificação das formas de financiamento da empresa" e incide sobre até 130 mil obrigações com um valor nominal unitário de 500 euros.

Denominada "Obrigações Taxa-Fixa Mota-Engil 2018/2022" e com uma taxa de juro fixa de 4,5% ao ano, a emissão está sujeita a critérios de rateio, pressupondo um montante mínimo de subscrição de mil euros por investidor. Os títulos podem ser subscritos até ao dia 23.

Segundo a empresa, a subscrição é complementada ainda com duas Ofertas Públicas de Troca (OPT) parciais e voluntárias sobre os títulos emitidos em 2014 com maturidade até 2019 e títulos emitidos pela empresa em 2015 com maturidade até 2020.

No primeiro caso, a OPT tem como objecto até 6.500 obrigações com valor nominal unitário de dez mil euros emitidas entre 22 e 29 de Abril de 2014 com uma taxa de juro fixa bruta de 5,5% (Obrigações Mota-Engil 2014/2019), e, no segundo caso, sobre 130 mil obrigações de valor unitário de 500 euros emitidas a 3 de Julho de 2015 com uma taxa de juro fixa bruta de 3,9% (Obrigações Taxa Fixa Mota-Engil Julho 2015/2020).

Cada Obrigação Mota-Engil 2022 poderá ser subscrita ao seu valor nominal, beneficiando o titular de juros à taxa fixa de 4,50% ao ano, pagos semestralmente e, posteriormente, em 28 de maio e em 28 de Novembro de cada ano até à data de reembolso, e do capital investido devido na data de reembolso (28 de Novembro de 2022).

Quanto aos titulares de obrigações Mota-Engil 2019, poderão trocá-las por Obrigações de 2022, correspondendo a cada obrigação Mota-Engil 2019, a título de contrapartida, 20 Obrigações Mota-Engil 2022 e um prémio em numerário no valor de 211 euros, sujeito a impostos, comissões e outros encargos.

O montante do prémio em numerário oferecido tem implícita a valorização de cada Obrigação Mota-Engil 2019 no montante de 10.211 euros, que corresponde a 102,11% do seu valor nominal e, que por referência à data de liquidação das ofertas (28 de Novembro de 2018), corresponde a uma taxa de rentabilidade de 0,25% (TANB), sujeito ao risco de crédito do emitente e ao regime fiscal em vigor.

Já os titulares de obrigações Mota-Engil 2020 poderão trocá-las por Obrigações 2022, correspondendo a cada Obrigação 2020, a título de contrapartida, uma Obrigação Mota-Engil 2022 e um prémio em numerário no valor de 11 euros, sujeito a impostos, comissões e outros encargos.

Neste caso, o montante do prémio em numerário oferecido tem implícita a valorização de cada Obrigação Mota-Engil 2020 no montante de 511 euros, que corresponde a 102,20% do seu valor nominal e, que por referência à data de liquidação das ofertas (28 de Novembro de 2018), corresponde a uma taxa de rentabilidade de 2,00% (TANB), sujeito ao risco de crédito do emitente e ao regime fiscal em vigor.

Segundo a Mota-Engil, na data de liquidação das Ofertas Públicas de Troca (28 de Novembro de 2018) serão também pagos os juros corridos entre a última data de pagamento de juros anterior àquela data relativos às Obrigações Mota-Engil 2019 (desde 22 de Outubro de 2018, inclusive) e às Obrigações Mota-Engil 2020 (desde 03 de agosto de 2018, inclusive) e a referida data de liquidação, exclusive.

O Caixa - Banco de Investimento, o Haitong Bank, e o Novo Banco são os organizadores e coordenadores globais desta operação.