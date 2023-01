Mota-Engil quer alargar "board" para 17 com entrada de Paulo Portas e outros dois elementos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O conselho de administração da Mota-Engil propõe alargar o número de elementos do "board" da construtora dos atuais 15 para 17, indicou esta sexta-feira a empresa.Nas propostas que serão votadas pelos acionistas na assembleia-geral de 30 de janeiro, a administração da empresa indica como futuros elementos do "board" o antigo vice-primeiro-ministro Paulo Portas, bem como João Pedro Parreira e José Pinto Nogueira. Da administração sai Xiangrong Wang, que apresentou a sua renúncia a 22 de dezembro.A entrada de Paulo Portas para a administração da empresa foi avançada esta sexta-feira pelo Jornal Económico.Estas alterações surgem numa altura em que Carlos Mota dos Santos vai assumir os cargos de CEO e "chairman" , substituindo Gonçalo Moura Martins e António Mota, respetivamente, que permanecem, sem funções executivas, no "board".Paulo Portas já integrava o Conselho Internacional da Mota-Engil desde 2016.