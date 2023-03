Produção na construção acelera para 2,2% em janeiro

Leia Também Custo da mão de obra na construção sobe mais do que os materiais em janeiro

A produção na construção apresentou um aumento homólogo de 2,2% em janeiro, acelerando face aos 0,6% verificada em dezembro passado, indicou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).O Índice de produção na construção "aumentou 2,2% em termos homólogos, taxa superior em 1,6 pontos percentuais (p.p.) à observada em dezembro" passado, esclarece o INE, adiantando que o emprego e as remunerações, por seu lado, tiveram um aumento homólogo de 2,5% e 10,6%, respetivamente, contra as subidas de 2,2% e 5,8% no mês anterior, pela mesma ordem.Em termos homólogos, o índice de produção na construção acelerou em janeiro face a dezembro do ano anterior, tendo ambos os segmentos (Construção de Edifícios e Engenharia Civil) contribuído para o aumento observado.A Construção de Edifícios acelerou 1,7 pontos percentuais (p.p.), para um crescimento de 3,1% em janeiro, enquanto a Engenharia Civil passou de uma queda de 0,6%, para uma subida de 0,9% no mês em análise, segundo o INE.Em janeiro, os índices de emprego e de remunerações registaram aumentos homólogos de 2,5% e 10,6%, respetivamente, contra crescimentos de 2,2% e 5,8% no mês anterior."A atualização do salário mínimo em janeiro, com um aumento de 7,8%, terá influenciado significativamente a evolução das remunerações neste período", justifica o INE.As taxas de variação mensal do emprego e das remunerações situaram-se em 1,0% e -16,2%, respetivamente, ao passo que em janeiro de 2022 subiram 0,6% e caíram 19,9%, pela mesma ordem.