Produção na construção em Portugal subiu no arranque de 2018 em contraciclo com Zona Euro

Os dados do Eurostat indicam que a produção na construção em Portugal avançou 2,2% em Janeiro comparando com o mês anterior. Já no caso da Zona Euro verificou-se a tendência oposta: recuou 2,2%.

Reuters

A construção em Portugal deu sinais de dinamismo no arranque deste ano. A produção na construção avançou 2,2% em Janeiro face ao mês anterior, de acordo com os dados apresentados esta segunda-feira, 19 de Março, pelo Eurostat.

Ainda assim, este valor representa uma ligeira desaceleração, já que em Dezembro do ano passado este indicador cresceu 2,3%.



A produção na construção em Portugal está assim em contraciclo com a evolução registada na Zona Euro e na União Europeia. Nos países da união monetária, este indicador decresceu 2,2% em Janeiro face a Dezembro, tendo sido penalizado sobretudo pela queda da construção de edifícios.

Já na União Europeia a produção neste sector decresceu 2,1%, penalizado igualmente pela diminuição da construção de edifícios. França, Suécia e Reino Unidos foram os países que registaram as maiores quedas.



Ainda assim, os indicadores são mais positivos se olharmos para a comparação homóloga. É que a produção na construção avançou 3,7% na Zona Euro e 2,5% na União Europeia em Janeiro deste ano quando comparado com o primeiro mês do ano passado.

Para esta evolução foi determinante a subida da engenharia civil. Eslovénia, Hungria e República Checa foram os países com os maiores aumentos. Pelo contrário, Espanha e Reino Unido protagonizaram as maiores quedas.