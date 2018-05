"O abrandamento da actividade foi determinado pelo segmento da Engenharia Civil, que passou de uma variação homóloga de 4,2% em Fevereiro para 3,5% em Marco, superando a aceleração de 0,1 pontos percentuais do segmento da Construção de Edifícios, que se fixou em 1,9% em Março", explica ainda o INE.



2017 foi também o ano de recuperação do emprego e das remunerações no sector da construção. Os dados do gabinete de estatísticas mostram que o ritmo de crescimento tanto do emprego como das remunerações manteve-se estável no primeiro trimestre deste ano à volta de 2%.

O sector da construção está há 15 meses em recuperação. O índice que mede a evolução da produção na construção manteve-se em expansão em Março. Apesar de ter abrandado face a Fevereiro, uma análise mais ampla mostra uma evolução positiva."O Índice de Produção na Construção apresentou em Março uma taxa de variação homóloga de 2,5% (variação de 2,8% em Fevereiro)", revela o Instituto Nacional de Estatística esta sexta-feira. Ou seja, houve uma desaceleração. Contudo, ao olhar para a variação média dos últimos 12 meses é possível fazer uma análise menos influenciada por factores esporádicos.Esses dados mostram que a recuperação da construção só mostrou sinais de maior vivacidade em 2017, principalmente no final do ano. Esta tendência manteve-se no arranque de 2018. A variação média deste índice no último ano, calculada em Março de 2018, foi de 1,9%, o mesmo pico alcançado em Dezembro de 2017.