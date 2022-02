Soares da Costa “fantasma” com dívidas de 700 milhões

Quatro anos depois de ter conseguido aprovar um processo de recuperação (PER), obtendo um perdão de dívida de 50%, com o credor CGD à cabeça, a antiga maior construtora nacional continua desaparecida em Portugal, deixando os ex-trabalhadores sem 60 milhões e com o administrador único Fitas em África.

Soares da Costa "fantasma" com dívidas de 700 milhões









