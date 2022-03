Tecnasol entra em PER com credor Estado à frente de dívidas de 42 milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Tecnasol FGE – Fundações e Geotecnia já teve muitas vidas e donos: entrou no universo Somague nos finais dos anos 80, fundiu-se na década seguinte com a FGE, da Edifer, grupo que viria a ser adquirido pelo fundo Vallis em 2012, juntamente com a Monte Adriano, a Hagen e a Eusébios. Da fusão deste conglomerado de empresas de engenharia e construção nasceu o grupo Elevo, que foi comprado, em 2017, pela Nacala Holdings, de Gilberto Rodrigues,

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...