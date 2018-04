Teixeira Duarte tem de vender 500 milhões de activos

No final do primeiro semestre de 2017, a dívida líquida da Teixeira Duarte superava os 1,1 mil milhões de euros. O activo estava contabilizado em 2,4 mil milhões de euros.



A Teixeira Duarte não revela os activos que vai vender.

A Teixeira Duarte vai ter de vender um conjunto de activos de 500 milhões de euros, no âmbito de um acordo com BCP, Novo Banco e Caixa Geral de Depósitos para redução da dívida.Em comunicado, a Teixeira Duarte diz ter concluído um acordo com os três bancos com vista "à redução do seu activo e do seu passivo", que obriga a um "programa de alienação de activos no valor de cerca de 500 milhões de euros".Com a venda vem um acordo para redução da dívida à banca, e aumentar a maturidade dos financiamentos, não tendo esta parte sido especificada no comunicado.Em comunicado, a Teixeira Duarte diz apenas que o acordo "permite programar, nomeadamente, a velocidade de redução do endividamento bancário do Grupo, salvaguardando dessa forma níveis adequados de liquidez".