Um Bernabéu de outra galáxia com investimento milionário

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O velhinho Santiago Bernabéu, inaugurado em 1947, vai ficar irreconhecível quando terminarem todas as obras previstas. Emergindo como uma espécie de gigante nave espacial na capital espanhola, o estádio ficará revestido com uma “carapaça” moderna, de design alemão, que esconderá o betão até aqui exposto a olho nu e permitirá projetar vídeos gigantes no exterior.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...