Por unanimidade, a Assembleia Geral das águias aprovou a passagem do Estádio da Luz e da BTV da SAD do Benfica para as mãos do clube. Operação supera os 99 milhões de euros.



Segundo a nota publicada no site do regulador, a operação aprovada por unanimidade esta sexta-feira, 15 de março, ascende a 99,297 milhões de euros e terá efeitos a partir do próximo dia 1 de julho, ficando o pagamento diferendo ao longo de um período de 25 anos.

"A Assembleia Geral aprovou esta alienação pelo valor total de € 99.297.000,00 (noventa e nove milhões, duzentos enoventa e sete mil euros), a qual tornar-se-á efetiva a 1 de julho de 2019. O valor da aquisição encontra-se dentro do intervalo de justo valor das respetivas participações – situando-se entre o mínimo de € 79.951 milhares e o máximo de € 119.219 milhares –, de acordo com as avaliações independentes realizadas pela Ernst&Young, S.A.", pode ler-se no comunicado."O pagamento do referido preço será diferido pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, vencendo-se juros de acordo com as condições de financiamento do mercado, podendo o comprador efetuar pagamentos antecipados", conclui a nota.O negócio agora aprovado havia já sido noticiado a 21 de fevereiro, altura em que sociedade do Benfica explicava à CMVM que a operação