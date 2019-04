EPA





O Benfica vai roubar ao FC Porto o título de campeão nacional da liga de futebol na temporada 2018/2019. É esta a convicção da maioria dos inquiridos que participaram na sondagem realizada pela Aximage para o Negócios e o Correio da Manhã, nos dias 30 e 31 de março e 1 de abril.Com o Benfica e o Porto atualmente a somarem os mesmos pontos na Liga Nos, e quando faltam apenas seis jornadas para o final do campeonato, a maior parte dos inquiridos (47,5%) acredita que será o clube da Luz a levar a taça para casa. Outros 36,2% estão convictos de que o campeão será o FC Porto e só 2,7% apostam no Sporting.Há ainda 0,9% que acreditam que será outro clube que não um dos três grandes a ganhar o campeonato e 12,8% que não têm opinião.Desde a 9.ª jornada que o FC era apontado como o favorito a vencer o campeonato de futebol. Foi só à jornada 24 que as convicções dos inquiridos mudaram e o Benfica passou a ser apontado como o favorito, uma tendência que se mantém até agora.Na análise por clubes, os adeptos do Benfica são aqueles que mais acreditam na vitória do seu clube (81,8%), seguidos pelos portistas (78,1%). Já entre os sportinguistas, 48,6% estão convencidos de que será o Porto a vencer e só 9,4% apostam no próprio clube.