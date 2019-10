As contas dos três grandes: Benfica lucra o triplo do Porto e Sporting mantém prejuízos

Proveitos crescem à conta das TV Sem contar com a venda de jogadores, os proveitos do Benfica e do Porto cresceram pelas provas da UEFA e direitos televivos. O Sporting teve queda nos proveitos à conta das provas europeias.

Pessoal pesam 60% dos custos Os custos operacionais subiram no Benfica e Porto, muito por conta da subida dos gastos com pessoal. Considerando os três clubes, estes gastos pesam 60% na estrutura da despesa operacional.

Sporting continua no vermelho Benfica e Porto garantiram na época 2018/19 lucros pela atividade. O Sporting continua no vermelho, mas ainda assim recuperou parte dos prejuízos registados na época anterior.

Sporting agravou situação líquida Os capitais próprios do Sporting continuam negativos e foram, no decurso da época 2018/9, agravados. O Porto também continua com capitais próprios negativos, mas recuperou ligeiramente.

Mais ativos no Benfica e Sporting O ativo do Benfica e do Sporting aumentou, no decurso de 2018/9, ao contrário do que aconteceu na SAD portista que viu o ativo total ser reduzido em 12%.