Benfica confirma contratação de Darwin Nuñez por 24 milhões

A SAD do Benfica adquiriu a totalidade dos direitos desportivos e económicos do avançado uruguaio Darwin Nuñez ao Almería por um montante de 24 milhões de euros, o valor mais elevado alguma vez pago pelo emblema da Luz na contratação de um jogador.Em comunicado enviado à CMVM, a SAD "encarnada" refere que o clube espanhol "terá ainda direito a receber 20% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência".Darwin Nuñez assinou um contrato válido por cinco temporadas, tendo a cláusula de rescisão sido fixada em 150 milhões de euros.Para a tentativa de recuperar o título de campeão, as "águias" já investiram 77 milhões de euros em quatro jogadores: Pedrinho, "Cebolinha", Waldschmidt e, agora, Darwin.