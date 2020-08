Benfica SAD oficializa reforços "Cebolinha" e Waldschmidt por 35 milhões

A Benfica SAD oficializou esta sexta-feira a contratação do jogador brasileiro Everton Sousa Soares, conhecido por "Cebolinha", e do alemão Gian-Luca Waldschmidt. Também hoje, foi apresentado mais um reforço do plantel comandado por Jorge Jesus: o belga Verthongen, que estava livre de contrato.Em comunicado à CMVM, a SAD "encarnada" refere que "Cebolinha" foi contratado ao Grêmio de Porto Alegre por 20 milhões de euros, tendo o clube brasileiro direito a 20% de uma mais-valia numa futura transferência. O jogador assinou por cinco temporadas e tem uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros.Num outro comunicado , a sociedade anónima desportiva do clube da Luz informa que contratou o jogador alemão Gian-Luca Waldschmidt ao Friburgo por 15 milhões de euros. O emblema germânico terá direito a 7,5% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência.Waldschmidt assinou por cinco épocas desportivas e a cláusula de rescisão foi fixada em 88 milhões de euros.