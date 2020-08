Benfica informa que valor da contratação de Pedrinho ao Corinthians baixa de 20 para 18 milhões

O Benfica comunicou, esta quarta-feira, à CMVM que chegou a acordo com o Corinthians durante o dia de hoje tendo em vista o valor da transferência de Pedrinho para as águias, montante, esse, que desceu de 20 para 18 milhões de euros.



Leia o comunicado na íntegra:





Leia Também Benfica SAD oficializa reforços "Cebolinha" e Waldschmidt por 35 milhões

Leia Também Benfica oficializa contratação de Pedrinho por 20 milhões

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou hoje a acordo com o Sport Club Corinthians Paulista para alterar o valor de aquisição da totalidade dos direitos do jogador Pedro Victor Delmino da Silva (Pedrinho) para um montante de € 18.000.000 (dezoito milhões de euros).Mais se informa que este aditamento ao contrato de transferência estabelece que as datas das prestações previstas no acordo inicial sejam adiadas por 1 (um) ano. Por último, o contrato de trabalho desportivo do jogador foi ajustado, tendo em consideração que a data de início da presente época desportiva foi o dia 3 de agosto de 2020, mantendo-se o vínculo contratual com o jogador até 30 de junho de 2025 e a cláusula de rescisão no valor de € 120.000.000 (cento e vinte milhões de euros)", pode ler-se.