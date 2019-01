Benfica confirma saída de Rui Vitória em comunicado à CMVM

O Benfica emitiu um comunicado onde anuncia a rescisão com o treinador, com efeitos imediatos.

O Benfica confirmou esta quinta-feira, 3 de janeiro, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a rescisão do contrato com o treinador Rui Vitória, com efeitos imediatos.





"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a um princípio de acordo com o treinador Rui Carlos Pinho da Vitória para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos".



O Correio da Manhã adianta que Bruno Lage, atual treinador dos Sub 23, vai orientar a equipa da Luz frente ao Rio Ave no próximo domingo, na condição de treinador interino.