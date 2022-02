Benfica garante que Bruno Paixão nunca foi referido no processo "Saco Azul"

O Benfica assegurou esta segunda-feira que no âmbito do processo designado por "Saco Azul" apenas foi confrontado com indícios de fraude fiscal.



Em comunicado, o clube da Luz torna públicas as respostas dos seus advogados a questões colocadas pela TVI.



"Tanto quanto é do conhecimento da Benfica SAD, no processo em causa as diligências de inquérito foram já concluídas, aguardando o processo apenas o despacho final que põe termo ao inquérito", começa por dizer o documento.



"No que respeita à factualidade objeto de investigação no referido processo, os representantes legais da Benfica SAD foram, nos termos da lei, confrontados exclusivamente por factos respeitantes a indícios de fraude fiscal, tendo o Ministério Público abandonado a tese inicial de branqueamento de capitais", assinala.



E, por fim, o clube afasta as notícias de que o ex-árbitro Bruno Paixão teria recebido pagamentos do Benfica. "No âmbito do referido processo nunca a Benfica SAD ou os seus representantes legais foram confrontados com quaisquer factos que envolvessem o nome do Senhor Bruno Paixão e/ou quaisquer acusações de corrupção desportiva".







