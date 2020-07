Benfica oficializa contratação de Jorge Jesus

O Benfica confirmou, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a contratação de Jorge Jesus para o cargo de treinador.

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (Benfica SAD) informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que entrou em contacto com o CR Flamengo, dando conta da sua intenção de contratar o treinador Jorge Jesus, tendo encetado negociações para o efeito", refere o documento."Mais se informa que a Benfica SAD apresentou uma proposta de contrato de trabalho desportivo ao treinador Jorge Jesus, tendo a oferta sido aceite pelo mesmo".