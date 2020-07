Jorge Jesus está de regresso ao Benfica, avança o Record. O até agora treinador do Flamengo e as águias chegaram a acordo a noite passada.



Os encarnados esperam agora a chegada do técnico, nos próximos dias, para formalizar o contrato.





Jorge Jesus trará também a sua





Leia Também Flamengo emite comunicado sobre saída de Jorge Jesus Saiba mais no Record. . Assim, João de Deus, Tiago Oliveira, Mário Monteiro e Márcio Sampaio (preparadores físicos) e Gil Henriques e Rodrigo Araújo (analistas), irão trabalhar com JJ no Benfica. Destes, apenas Mário Monteiro esteve com o amadorense na sua passagem pela Luz, entre 2009/10 e 2014/15.