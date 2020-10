Benfica oficializa saída de Carlos Vinícius para o Tottenham: conheça os valores da operação

O Benfica anunciou esta quinta-feira, em comunicado enviado à CMVM, ter chegado a acordo com o Tottenham para a transferência, a título de empréstimo por uma temporada, de Carlos Vinícius.



Segundo a nota dos encarnados, os Spurs pagarão 3 milhões de euros pela cedência, ficando com uma opção de compra fixada nos 45 milhões.



Ainda assim, refira-se que, caso os londrinos exerçam a opção, o valor global da operação será sempre de 45 milhões de euros, visto que o valor do empréstimo irá ser deduzido a essa segunda operação.



Leia o comunicado:





"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, chegou a um acordo com o Tottenham Hotspur para o empréstimo do jogador Carlos Vinícius até ao final da época desportiva 2020/21 por um montante de € 3.000.000 (três milhões de euros).





O referido acordo inclui uma cláusula de opção de compra no montante de € 45.000.000 (quarenta e cinco milhões de euros), à qual, no caso de ser exercida, será deduzido o valor pago pelo empréstimo.





Mais se informa que o referido acordo está dependente da celebração de contrato de trabalho desportivo do jogador com o Tottenham Hotspur.



Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD".