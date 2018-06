O comunicado da SAD do Benfica acontece em resposta a um primeiro comunicado da SAD do Sporting, que anunciou a intenção de avançar com uma "acção em tribunal, e também com uma participação à FIFA", contra os 'encarnados', por "assédio ilegal" a futebolistas do clube de Alvalade.

O Benfica respondeu à acusação do Sporting , assegurando que vai avançar com uma queixa-crime contra os leões por "grave difamação e denúncia caluniosa", refere o Record Em causa está o facto de o Sporting ter falado em "aliciamento e assédio ilegal" do Benfica a jogadores do rival Alvalade."A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que avançará com uma queixa-crime por grave difamação e denúncia caluniosa contra a Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD, a propósito de um suposto aliciamento e assédio ilegal feito a jogadores daquele clube e cujo fundamento resulta de um simples comentário de um ex-quadro do SCP num programa desportivo", refere o comunicado.