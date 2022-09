Benfica SAD duplica prejuízos para 35 milhões de euros

A SAD Benfica anunciou esta quarta-feira um prejuízo no exercício 2021/22 de 35 milhões de euros. Trata-se de uma duplicação dos prejuízos de cerca de 17 milhões registados em junho de 2021.



Em comunicado, o clube afirma que o resultado "está significativamente influenciado pelo resultado obtido com transações de direitos de atletas, bastante inferior aos valores alcançados nos últimos exercícios. Em termos operacionais sem direitos de atletas, verificou-se uma melhoria de 37,4 milhões de euros face ao período homólogo".



Na apresentação dos dados do último exercício, a sociedade anunciou um rendimento superior a 240 milhões de euros, onde os rendimentos com transacções com atletas atingiram os 64 milhões de euros. Os rendimentos sem transações com atletas ascendem aos 169,3 milhões.



O clube mantém um capital próprio positivo de 109 milhões de euros e o valor da dívida líquida ascende aos 147,1 milhões de euros. O resultado líquido do exercício do último ano foi assim de -35 milhões de euros e os resultados operacionais de -31,6 milhões de euros. O EBITDA desceu 22% face à última temporada, passando de 36,8 milhões para 8,1 milhões de euros.





No encontro, o presidente do Benfica, Rui Costa, destacou que a conferência foi marcada para explicar as opções estratégicas que levaram a este resultado, assumido pela aposta no lado desportivo do clube. "Desde que me candidatei disse que iria sempre privilegiar os aspectos desportivos e não financeiros", frisou, lembrando que do lado financeiro houve dois aspetos "fundamentais" cumpridos: a redução da massa salarial e a salvaguarda dos aspectos de tesouraria.





Frisando que o clube libertou uma série de ativos apostando na formação, Costa reiterou: "dentro do que é o resultado, em nenhum momento nos alarmámos do que tínhamos como estratégia (...), sabemos bem qual é o caminho que temos de percorrer e que para chegar aos resultados positivos que queremos tínhamos que equilibrar o plantel do Benfica".E acrescentou: "iremos chegar com certeza à simbiose que todos queremos", de resultados desportivos e financeiros positivos, tranquilizando o universo benfiquista de que este resultado, apesar de ser negativo, foi pensado e estruturado e "financeiramente este clube está muito saudável".Na apresentação dos dados, foi reiterada a questão da aposta desportiva, atribuindo a SAD parte dos resultados ao valor de 64 milhões de euros em rendimentos de transacções com atletas, "o mas baixo" dos últimos anos, devido à opção estratégica do clube.



(Notícia em atualização)