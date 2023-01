Ações da Benfica SAD leiloadas online por 12 vezes mais do que valem em bolsa

Em sede de insolvência da Habitâmega, terminou às 15 horas desta sexta-feira, 6 de janeiro, o leilão electrónico de um lote de 50 ações da Benfica SAD, um dos activos que faz parte do património da falida construtora amantina.

Colocado em leilão online por um valor base de 144 euros, registou 21 licitações, a última das quais no valor de 2.300 euros, o que equivale a 46 euros por acção, quando o título da sociedade anónima desportiva está a ser transacionado em bolsa por menos de quatro euros.

Contas feitas, as 50 ações da Benfica SAD leiloadas online foram adjudicadas por uma quantia que é quase 12 vezes superior ao que valem na Euronext Lisbon (3,90 euros).

Fundada em 1979, a Habitâmega foi declarada insolvente em Julho do ano passado, tendo deixado um rasto de dívidas, sobretudo a bancos, como a Caixa Geral de Depósitos (CGD), o BPI ou o Santander.

E deixou também uma série de empreitadas no país por concluir, entre as quais a requalificação do emblemático Mercado Municipal de Santarém e do Museu Municipal de Benavente.

Já em Vila Nova de Gaia, a autarquia começou por adjudicar à Habitâmega, em Janeiro de 2022, a construção de um pavilhão gimnodesportivo, em Vilar do Paraíso, por 2,1 milhões de euros (mais IVA), tendo dado um prazo à construtora de Amarante para a entrega dos documentos necessários e da caução.

Mas a Habitâmega acabou por nunca apresentar a caução, mesmo depois de o prazo ter sido prorrogado a seu pedido, pelo que a Câmara de Gaia decidiu avançar com a declaração de caducidade desta adjudicação, em maio.

Caducando a adjudicação à proposta apresentada pela Habitâmega, a empreitada deveria ter sido entregue à segunda classificada neste concurso. Mas como a da construtora amarantina foi a única proposta admitida, o concurso foi anulado.