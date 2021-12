Benfica SAD oficializa rescisão com Jorge Jesus

A SAD do Benfica anunciou esta terça-feira a rescisão com o treinador Jorge Jesus com "efeitos imediatos".Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD "encarnada" indica que "chegou a acordo" com o treinador para a "rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos".A SAD das "águias" indica ainda que "o treinador Nélson Alexandre da Silva Veríssimo assume, até ao final da presente temporada, as funções de treinador da equipa principal de futebol".A saída de Jorge Jesus já tinha sido avançada pelo jornal Record , o que provocou uma subida das ações da Benfica SAD, que chegaram a escalar 8,55%