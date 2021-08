Benfica transfere Waldschmidt e perde 3 milhões

A SAD do Benfica vendeu a totalidade do "passe" do jogador alemão ao Wolfsburgo por 12 milhões de euros, menos três milhões do que o valor pago pelas "águias" para a contratação do avançado no ano passado.



Vítor Chi Negócios 15:38







Assine já 1€/1 mês



...



O valor da transferência traduz-se numa menos-valia de três milhões de euros para as "águias", que contrataram o jogador em agosto do ano passado ao Friburgo por 15 milhões de euros.



No A SAD do Benfica vendeu a totalidade dos direitos desportivos do avançado alemão Luca Waldschmidt ao Wolfsburgo por 12 milhões de euros, anunciou este domingo a SAD "encarnada".O valor da transferência traduz-se numa menos-valia de três milhões de euros para as "águias", que contrataram o jogador em agosto do ano passado ao Friburgo por 15 milhões de euros.No comunicado à CMVM é referido que "a Benfica SAD não terá qualquer encargo com serviços de intermediação relativos a esta transferência e o Wolfsburg terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador". Saber mais Wolfsburgo Benfica SAD Luca Waldschmidt futebol

Benfica transfere Waldschmidt e perde 3 milhões









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.