O Barcelona oficializou esta quinta-feira a contratação de Emerson, jovem promessa do futebol brasileiro, de 20 anos. O defesa do Atlético Mineiro, internacional sub-20, custou aos cofres do clube catalão 12 milhões de euros e vai assinar por cinco épocas e meia, num negócio feito em conjunto com... o Betis. Passamos a explicar:Emerson só vai apresentar-se em Barcelona a partir de 1 de julho, ficando, até lá, emprestado ao emblema canarinho. No verão será então efetivada a transferência para a Europa, que, segundo a imprensa espanhola, será suportada a meias por Barça e Betis: 6 M€ cada um. Depois, Emerson ficará cedido ao clube andaluz até 2021, com os catalães a terem a hipótese de recompra por, precisamente 6 M€, caso o considerem apto para estar na equipa principal. Caso contrário, poderão negociar a sua transferência, com o Betis a encaixar metade da verba.Um negócio que, no país vizinho, já é considerado como um dos mais rocambolescos desta janela de transferências...