Benfica volta aos lucros e olha para os EUA

Após dois exercícios com as contas no vermelho, a SAD do Benfica fechou 2022/2023 com um lucro de 4,2 milhões de euros. Na área internacional, o clube da Luz vai apostar no mercado norte-americano, onde o futebol está a crescer.



A época desportiva que culminou com a conquista do campeonato nacional ajudou a Benfica a aumentar a receita de bilhética. David Cabral Santos Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 06 de Setembro de 2023 às 21:28







O Benfica regressou aos lucros em 2022/2023 depois de dois exercícios em que registou prejuízos.



O clube da Luz obteve um resultado líquido de 4,2 milhões de euros, um acréscimo de 112% face a 2021/2022, período em que que fechou as contas com um resultado negativo de 35 milhões de euros. Em 2020/2021 as contas encerraram igualmente no vermelho, com um prejuízo de 17,4 milhões.



