Caneleiras das estrelas de futebol que a pandemia chutou para a falência ressuscitam em Barcelos

O futebolista francês Paul Pogba, com quem a Juventus pretende agora rescindir, assim que a suspensão de quatro anos, por doping, for oficializada, protagonizou, a 15 de julho de 2018, o momento de glória da portuguesa SAK Project.

Nesse dia, quando subia à tribuna do Estádio Luzhniki, em Moscovo, para receber a medalha de campeão do mundo de futebol, o jogador da seleção francesa fez questão de mostrar uma das suas caneleiras personalizadas com imagens do seu falecido pai.

Ora, o médio gaulês era um dos muitos nomes sonantes do futebol mundial, incluindo estrelas como Messi ou Neymar, que foram selecionados para exibirem "caneleiras personalizadas e inquebráveis em campo" pela, então, viseense SAK Project, que iniciou a sua atividade em 2012, tendo começado por apostar nos jogadores de elite.

No final de outubro de 2019, em declarações ao Negócios, a então nova acionista e diretora financeira Cristina Albuquerque anunciava uma profunda reestruturação da empresa, apontando para a chegada ao ‘break even’ em 2020, depois de a SAK ter acumulado prejuízos superiores a um milhão de euros só nos últimos dois exercícios para uma faturação da ordem dos 400 mil euros.

Mas a pandemia acabou por deitar tudo por terra, com a SAK – Safety Against Kicking, que numa tradução literal significa "Segurança Contra Pontapés", a apresentar-se à insolvência no Natal de 2020. Depois de ter registado um crescimento homólogo de 83% nos meses de janeiro e fevereiro anteriores à chegada da pandemia, "até outubro a empresa acumulava uma quebra de vendas de 48,6% face ao mesmo período do ano anterior.

A empresa, onde a Armilar Venture Partners e a Busy Angels eram acionistas, ainda tentou levantar capital junto de fundos de investimento, mas sem sucesso. "Estes contactos decorreram sistematicamente com diversas pessoas e entidades" mas "nunca frutificaram", conta a SAK em sede de processo de insolvência.

"A partir desta data tornou-se assim claro que a empresa tinha esgotado o tempo e as alternativas para evitar a insolvência, tendo em conta, desde logo, os atrasos no pagamento pontual dos vencimentos aos trabalhadores", assumiu.

A SAK Project, que empregava uma dúzia de pessoas, acabou por seguir para liquidação, com uma dívida de 608 mil euros a seis dezenas de credores, com a estatal AICEP à cabeça, reclamando mais de 126 mil euros. Os ativos tinham sido avaliados em 11 mil euros.

João Pestana, João Pedro e a ex-futebolista Joana Serra recuperam a SAK

15 de dezembro de 2023: "A pandemia abanou. O público pediu. A SAK voltou", eis como a marca anuncia o regresso ao mercado.

"Após ser recuperada" por João Pestana Vasconcelos, João Pedro Martins e Joana Serra, revelou fonte oficial da empresa ao Negócios, "a marca manteve a sede e fábrica em solo português, continuando a atender a elite do futebol mundial com produtos de alta qualidade, reforçando o seu papel como um ícone de inovação e excelência no cenário desportivo global", enfatiza, em comunicado.

Manteve a sede e fábrica em solo português, já não em Viseu, mas no número 91 da Rua de Nossa Sra. da Boa Morte, Vilar do Monte, Barcelos.

"Na SAK acreditamos no poder da inovação e na capacidade de transformar, não apenas a maneira como os produtos são feitos, mas como se adaptam e elevam a performance dos atletas. O nosso compromisso é impulsionar a excelência, oferecendo soluções que, não só superem expetativas, mas que redefinam os padrões da indústria desportiva globalmente", afirma Joana Serra, ex-jogadora de futebol feminino e membro da equipa de gestão da SAK Project.

"Desde o seu surgimento, em 2012, a SAK tem sido uma referência na produção de caneleiras mais seguras, desenvolvidas com materiais de qualidade superior e oferecendo personalização como um toque distintivo. Tem marcado presença em mais de 80 países e em todos os continentes, sendo uma escolha frequente nos principais campeonatos europeus e além-fronteiras", recorda a empresa.

O diferencial da SAK, afiança, reside na personalização gráfica de caneleiras. "Os modelos SAK Elite e SAK Custom Graphics são verdadeiras obras de arte feitas sob medida por designers da marca, refletindo a identidade de cada jogador a partir de fotografias e informações individuais", detalha.

Sinalizando que "vai além da estética", sublinha que, "incorporando tecnologia de ponta, a empresa reuniu, ao longo dos anos, scans 3D de pernas de milhares de jogadores de elite do futebol mundial".

Utilizando algoritmos de inteligência artificial, "desenvolveram perfis de perna únicos, permitindo o fabrico de caneleiras feitas sob medida para cada perna, garantindo segurança e conforto, algo que supera os padrões internacionais da indústria", garante.

Além das caneleiras, a SAK possui também uma linha de roupa de compressão, a Storm, "projetada para melhorar a performance muscular, regular a temperatura corporal e prevenir lesões durante a prática desportiva".