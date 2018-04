A Polícia foi obrigada a intervir junto da claque do Atlético Madrid, fazendo várias detenções e chegando a usar gás pimenta para travar os adeptos colchoneros à entrada para o Estádio de Alvalade, refere o Record.Tudo sucedeu por volta das 18h40, quando as forças de segurança, em grande número - devido aos antecedentes envolvendo a formação espanhola -, atuaram rapidamente, gerando-se muita confusão junto ao recinto.Segundo a TVI24, esse grupo de adeptos tentou furar a linha de segurança, o que levou à intervenção da polícia de choque. A situação foi rapidamente sanada mas os bombeiros tiveram ainda de assistir alguns adeptos, em dificuldades devido ao uso de gás pimenta.O comandante da PSP, Sérgio Soares, explicou o que se passou. "Transportámos os adeptos desde a baixa de Lisboa, eram cerca de 400, 300 deles pertencentes à Frente Atlético. Durante o transporte houve alguns incidentes, com danos no interior do metropolitano, agressão e ameaça a alguns elementos da polícia, e quando chegámos aqui à zona da revista, junto à porta 1, foi necessário uma intervenção mais musculada. Detivemos dois indivíduos e o avanço dos outros adeptos levou a essa intervenção", explicou, citado pelo Record, e adiantando que foram utilizados "bastões e gás pimenta"."Fizemos de tudo para evitar isto, fomos tolerando alguns comportamentos, mas chegou a um momento em que tivemos de intervir", acrescentou.