"Champions": O que está por amealhar na rota dos milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os cofres de Benfica e Porto já estão recheados com a chegada aos oitavos de final, mas, se a “performance” continuar em alta, esse conforto pode aumentar. No caso de os dragões ultrapassarem o Inter ou as águias deixarem para trás o Club Brugge, estão à espera 10,6 milhões de euros. Ao contrário da fase de grupos já não há bonificação por vitória ou empate.





...