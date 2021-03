Chelsea é o adversário do Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões

The road to Istanbul is set!



para 6 e 7 de abril, enquanto que a segunda mão se irá realizar passado uma semana, a 13 e 14 de abril. As meias de final serão realizadas a 27 e 28 de abril e 4 e 5 de maio e a final da prova - no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, na Turquia - está agendada para 29 de maio.



Neste momento, o Chelsea ocupa o quarto lugar da Liga Inglesa a 20 pontos do Manchester City, no primeiro lugar. Depois de um começo conturbado, que levou ao despedimento do antigo treinador e ex-internacional inglês Franck Lampard e à contração do alemão Thomas Tuchel ao PSG, a equipa está sem perder há 14 jogos para todas as competições, tendo eliminado o Atlético de Madrid onde joga o português João Félix.



O FC Porto está em segundo lugar na Liga Portuguesa a dez pontos do líder Sporting.



O FC Porto irá defrontar os ingleses do Chelsea FC nos quartos de final da Liga dos Campeões, depois de a equipa liderada por Sérgio Conceição ter eliminado a Juventus na eliminatória anterior. Se conseguir passar esta etapa, vai defrontar o vencedor do jogo que opõe os milionários Real Madrid e Liverpool.O sorteio realizado nesta sexta-feira, em Nyon, na Suíça, ditou que os dois emblemas se vão defrontar nesta que será a décima vez que os "azuis e brancos" vão disputar os quartos de final da maior competição europeia de clubes, na sua história.Nos outros jogos destes quartos de final teremos confrontos entre Manchester City e Borussia Dortmund, Bayern Munique e PSG - com a outra meia final a ser entre os vencedores destes jogos - e Real Madrid e Liverpool.A primeira mão desta eliminatória está marcada