Em janeiro de "vacas magras", Portugal foi segundo país que mais jogadores contratou

O impacto da pandemia da covid-19 nos clubes de futebol refletiu-se na janela de transferências de janeiro, assinala a FIFA num relatório divulgado esta quarta-feira. O número de transferências recuou 36,2% face a janeiro de 2020, para 2.690 jogadores, e o valor das transações caiu 49,1%, para 590 milhões de dólares (cerca de 483 milhões de euros).A FIFA refere que das 2.690 transferências internacionais, apenas 395 envolveram pagamento de algum valor.Em termos de número de atletas contratados a outros países, Portugal destaca-se ao surgir na segunda posição. Os 143 jogadores vindos de outras Ligas apenas são superados pelos 145 futebolistas contratados pelos clubes espanhóis.Portugal viu 66 jogadores rumarem a outros países, tendo sido o oitavo país nesse ranking, que é liderado por Inglaterra, de onde saíram 178 futebolistas.Já em termos do valor gasto em transferências, Portugal ocupa apenas a nona posição, com uma despesa de 15,7 milhões de dólares (12,9 milhões de euros).Os clubes ingleses foram os mais gastadores, tendo desembolsado 130,5 milhões de dólares (107,6 milhões de euros) na contratação de jogadores de outros campeonatos. Seguem-se os italianos (87,7 milhões de euros), alemães (56,6 milhões de euros) e franceses (48,2 milhões de euros).Ainda à frente de Portugal surgem a Holanda (29,3 milhões de euros), Áustria (19,9 milhões), Bélgica (19,4 milhões) e Espanha (15,9 milhões).A contratação de Lucas Veríssimo (na foto) pelo Benfica aos brasileiros do Santos por 6,5 milhões de euros representa mais de metade do total investido pelos clubes portugueses.De notar que não são contabilizadas as transferências no mercado interno, pelo que a ida de Paulinho do Sp. Braga para Alvalade, a troco de 19 milhões de euros, não entra nestas contas.Entre as contratações a clubes estrangeiras mais caras nesta janela de transferências contam-se o uruguaio Manuel Ugarte, que assinou pelo Famalicão a troco de três milhões de euros, e Stephan Eustáquio, que custou 2,5 milhões ao Paços de Ferreira, segundo o site Tranfermarkt.A nível mundial, as transferências mais caras em janeiro foram as de Amad Diallo, do Atalanta para o Manchester United por 21 milhões de euros, e Sebastien Haller, do West Ham para o Ajax, por 22,5 milhões, segundo o Transfermarkt.