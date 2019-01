Empark abre estacionamento do metro durante jogos no Dragão

Os 850 lugares no parque da estação de metro junto ao estádio passam a ser geridos pela empresa liderada por Paulo Nabais, que promete preços competitivos e "tarifas especiais" em dias de jogos do FC Porto.

Manuel Araújo/Cofina

O parque de estacionamento da estação de metro do Dragão vai passar a estar aberto durante os jogos no estádio do Futebol Clube do Porto. Esta é uma das novidades anunciadas pela Empark, que faturou 320 milhões de euros em 2018 e que acaba de ficar com a gestão destes 850 lugares.

Paulo Nabais, diretor-geral da empresa que acaba de firmar contrato com a Metro do Porto, promete "tarifas especiais para os dias de jogo" e uma avença por época no valor de 175 euros, "possibilitando assim que mais pessoas se desloquem para o recinto desportivo em viatura própria, no maior conforto".

Líder ibérica neste setor de atividade – gere atualmente 545 mil lugares em Portugal, Espanha, Andorra e Turquia – a Empark assegura ainda, numa nota de imprensa, que este parque terá um custo máximo de 1,2 euros (0,95 euros para portadores do cartão Andante) para um estacionamento com a duração de 20 horas.

Com mais de três mil funcionários, a empresa comprada em agosto de 2017 pelo grupo australiano Macquarie prevê ainda beneficiar com a decisão de retirar da Baixa da cidade Invicta os autocarros de 14 linhas de operadores privados de transporte público. É que, como anunciado esta semana pelo autarca, Rui Moreira, a partir de fevereiro esses passageiros passam a ter como última paragem precisamente a estação do Dragão.